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Площадь пожара на Эльмаше в Екатеринбурге достигла 800 кв. метров
10 июль 2018 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Площадь пожара в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге достигла 800 кв. м., об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Совхозной горит производственный склад, в котором хранится автомасло.
«В складе находятся емкости с моторным маслом. Большая горючая загрузка способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению. Здание склада полностью охвачено огнем», ― говорится в сообщении.
Спасателям приходится принимать меры, чтобы огонь не перекинулся на другие производственные здания, которые находятся в 20 метрах от горящего склада.
Информации о пострадавших в ГУ МЧС России по Свердловской области не поступало.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Совхозной горит производственный склад, в котором хранится автомасло.
«В складе находятся емкости с моторным маслом. Большая горючая загрузка способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению. Здание склада полностью охвачено огнем», ― говорится в сообщении.
Спасателям приходится принимать меры, чтобы огонь не перекинулся на другие производственные здания, которые находятся в 20 метрах от горящего склада.
Информации о пострадавших в ГУ МЧС России по Свердловской области не поступало.
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