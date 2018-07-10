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Минтруд не считает нужным заключение трудовых договоров между физлицами и самозанятыми

УрБК, Москва, 10.07.2018. Минтруд РФ начал разрабатывать законопроект о статусе самозанятых граждан. При этом в ведомстве считают, что заключать трудовой договор с физлицами не нужно, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу министерства Максима Топилина.



«Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», — сообщил М. Топилин.



При этом он отметил, что основные поправки, касающиеся статуса самозанятых, готовит Минфин.



«Воспользуются ли нашими предложениями в Минфине в пакетном режиме или не воспользуются — будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство», — пояснил глава Минтруда.



В настоящее время для самозанятых граждан, к которым относятся нянечки, домработницы, репетиторы, действуют налоговые каникулы до конца 2018 года. Однако их действие предлагается продлить до конца 2019 года.

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