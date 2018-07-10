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В Екатеринбурге на Эльмаше горят склады автомасел

10 июль 2018 (09:26)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Екатеринбурге на улице Совхозная горят склады. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожан, горят склады с автомаслами Adinol по адресу Совхозная, 20. На месте происшествия работают пожарные.

В ГУ МЧС России по Свердловской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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