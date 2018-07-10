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ФСК ЕЭС завершила ремонт автотрансформатора подстанции «Пангоды» на Ямале

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила капитальный ремонт автотрансформатора установленной мощностью 63 МВА подстанции 220 кВ «Пангоды» в Ямало-Ненецком автономном округе.



Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири, от стабильной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения северных нефтяных и газовых месторождений компаний ПАО «Газпром», а также жителей Надымского района и поселка Пангоды.



«В рамках ремонта выполнены высоковольтные испытания, проведена ревизия активной части автотрансформатора и системы охлаждения, заменены резиновые уплотнения и запорная арматура, обследованы переключающие устройства, выполнен ремонт расширительного бака. Кроме того, на подстанции установлены новые контрольно-измерительные приборы. Своевременный ремонт оборудования увеличивает срок его эксплуатации, снижает риск возникновения аварийных режимов в сети, что позволяет обеспечивать бесперебойную передачу электроэнергии потребителям», — говорится в сообщении.



Подстанция 220 кВ «Пангоды» трансформаторной мощностью 188 МВА введена в эксплуатацию в 1984 году.

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