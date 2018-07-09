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В Екатеринбурге из-за ремонта остановят теплофикационный комплекс СУГРЭС
9 июль 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. В Екатеринбурге с 12 по 25 июля 2018 года из-за ремонта остановят теплофикационный комплекс Среднеуральской ГРЭС (СУГРЭС). Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
«Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании разрабатывают схему поэтапного восстановления горячего водоснабжения потребителям Екатеринбурга, попадающим под ограничение горячего водоснабжения из-за ремонта на СУГРЭС», — говорится в сообщении.
Восстановить горячее водоснабжение планируется за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях и наладке гидравлического режима. Энергетики дополнительно увеличат подпитку с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ.
«Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании разрабатывают схему поэтапного восстановления горячего водоснабжения потребителям Екатеринбурга, попадающим под ограничение горячего водоснабжения из-за ремонта на СУГРЭС», — говорится в сообщении.
Восстановить горячее водоснабжение планируется за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях и наладке гидравлического режима. Энергетики дополнительно увеличат подпитку с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ.
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