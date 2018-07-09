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Группа ЧТПЗ впервые в России освоила производство габаритной продукции для сталеплавильных компаний

УрБК, Челябинск, 09.07.2018. Группа ЧТПЗ первой в России освоила выпуск импортозамещающей продукции — стальных корпусов кислородных конвертеров для сталеплавильного производства.



Как сообщает пресс-служба компании, первый комплект этого уникального агрегата, предназначенного для выплавки стали из жидкого чугуна и металлолома, изготовлен на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ). В июне конвертеры поставлены Нижнетагильскому металлургическому комбинату.



Корпус конвертера представляет собой емкость, состоящую из 20 основных и 80 дополнительных деталей. Общий вес изделия — более 120 т, высота в собранном виде — 8,6 метра, максимальный диаметр — 7,6 метра. В связи с тем, что оборудование эксплуатируется в жестких условиях (температура раскаленного металла — до 1 700 °С) и при высоких динамических нагрузках, для его изготовления использована котельная сталь марки 16Мо3 с высокой термостойкостью и повышенными антикоррозионными свойствами.



«Выполнение уникального заказа потребовало максимальной концентрации сил и навыков белых металлургов, нестандартных инженерных решений, внесения изменений в технологию. Полученная высокая оценка заказчика подтверждает, что Группа ЧТПЗ блестяще справилась с поставленной задачей, — отмечает генеральный директор «ЭТЕРНО» Валентин Тазетдинов. — Выпуск корпусов для кислородных конвертеров является перспективным направлением для нашей компании. Освоение их производства — шаг навстречу новым потребителям».



Продукция Группы ЧТПЗ имеет весомые преимущества перед импортными аналогами, среди которых оперативные сроки выполнения заказа и конкурентная цена, обусловленная низкими транспортными расходами. Сегодня завод «ЭТЕРНО» ведет переговоры с потенциальными заказчиками из числа российских металлургических компаний.

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