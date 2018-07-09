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Партнеры «Натали Турс» отказываются от франшизы туроператора
9 июль 2018 (17:27)
УрБК, Москва, 09.07.2018. Партнеры туроператора «Натали Турс», работавшие по франшизе, отказываются от сотрудничества c компанией, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным организации, ряд агентов уже сменили вывески, заменив «Натали Турс» на Coral Travel и PEGAS Touristik
Кроме того, часть партнеров туроператора по-прежнему не получила выплаты за аннулированные туры.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.
Сумма задолженности «Натали Турс» перед туристами оценивается в 15 млн долл. США.
По данным организации, ряд агентов уже сменили вывески, заменив «Натали Турс» на Coral Travel и PEGAS Touristik
Кроме того, часть партнеров туроператора по-прежнему не получила выплаты за аннулированные туры.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.
Сумма задолженности «Натали Турс» перед туристами оценивается в 15 млн долл. США.
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