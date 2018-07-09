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В администрации Екатеринбурга выбрали концепцию строительства собора возле Театра Драмы

9 июль 2018 (17:08)

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. В Екатеринбурге определена концепция застройки территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей молодежи. Итоги конкурса опубликовала администрация города.

Согласно документу, для реализации выбрана концепция «Первой архитектурно-производственной мастерской».

Предполагается, что на указанной площадке возведут Екатерининский собор. Детали концепции не разглашаются.

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