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В администрации Екатеринбурга выбрали концепцию строительства собора возле Театра Драмы

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. В Екатеринбурге определена концепция застройки территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей молодежи. Итоги конкурса опубликовала администрация города.



Согласно документу, для реализации выбрана концепция «Первой архитектурно-производственной мастерской».



Предполагается, что на указанной площадке возведут Екатерининский собор. Детали концепции не разглашаются.

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