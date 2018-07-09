ММК поделится опытом инноваций

В Екатеринбурге начала работу IX Международная промышленная выставка «Иннопром-2018», участие в которой принимает ПАО «ММК». Главная тема выставки в этом году — цифровые технологии, поэтому комбинат уделил важное место в своей экспозиции реализации на предприятии концепции «Индустрия 4.0».Уже с 2004 года на ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы (КИС). Развитием этого направления стал стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ-технологий с целью снижения затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников.В настоящее время ММК приступил к масштабной модернизации КИС, которая позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная система включает управление производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами.Стратегическим партнером в реализации данного проекта выступает корпорация Oracle. В ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие общества Группы ММК, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.Среди уже реализованных на ММК проектов «Индустрии 4.0» можно назвать проект «Платформа энергоменеджмента» — IT-продукт для управления бизнес-процессами в области энергоэффективности; проект «Мобильный ТОиР» – программно-методический комплекс управления ремонтами. На текущий момент находятся в стадии реализации более 30 проектов в области «Индустрии 4.0» с ожидаемым эффектом не менее 400 млн рублей.Стратегия развития ММК до 2025 года подразумевает масштабную модернизацию первого передела с вводом в эксплуатацию новых высокотехнологичных промышленных объектов: агломерационной фабрики, коксовой батареи, доменной печи. С точки зрения технологий автоматизации и моделей управления вводимые объекты будут соответствовать концепции цифрового производства «Индустрия 4.0».На стенде ПАО «ММК» на «Иннопроме» представлен макет строящейся аглофабрики № 5, пуск которой намечен на 2019 год. Этот высокотехнологичный производственный комплекс будет оснащен 22-мя современными природоохранными объектами, что соответствует наилучшим доступным технологиям. С ее пуском и выводом из работы аглофабрики № 4 сокращение выбросов пыли составит 2075 тонн/год, диоксида серы — 3 500 тонн/год. Объём шламов, размещаемых в шламохранилище № 2, сократится на 13 750 тонн/год. Будет построена установка по утилизации шламов от сероулавливающей установки с получением товарного гипса.Также на стенде ПАО «ММК» на «Иннопроме» представлены выпускаемые на комбинате высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами.IX Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» проходит с 9 по 12 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург — ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В прошлом году в рамках выставки «Иннопром» прошло более 160 мероприятий, открытых для посещения. Свою продукцию представили 600 индустриальных компаний из 20 стран мира.