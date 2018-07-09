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Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро вырос на 3 коп.

9 июль 2018 (15:46)

УрБК, Москва, 09.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 28,78 коп., до 62,83 руб., евро вырос на 3,37 коп., до 73,94 руб.

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