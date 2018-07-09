Новости дня
Роспотребнадзор установил причину массового отравления в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме
9 июль 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили причину массового отравления в детском оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, носителями норовируса и стафилококка оказались сотрудники пищеблока лагеря.
«Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (подтверждено наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов на пищеблоке)», — говорится в сообщении.
Вспышка кишечной инфекции произошла в «Медной горке» 5 июля 2018 года. Несколько детей в тот же день было госпитализировано.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, носителями норовируса и стафилококка оказались сотрудники пищеблока лагеря.
«Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (подтверждено наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов на пищеблоке)», — говорится в сообщении.
Вспышка кишечной инфекции произошла в «Медной горке» 5 июля 2018 года. Несколько детей в тот же день было госпитализировано.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В детском лагере «Медная горка» в Верхней Пышме произошло массовое отравление
- Причиной отравления в оздоровительном лагере «Сосновый» в Кушве стала антисанитария
- Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере в Кушве
- По факту отравления детей в детском лагере в Челябинской области начата проверка
- Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в санатории «Пихтовые горы», где отравились 36 человек