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Роспотребнадзор установил причину массового отравления в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили причину массового отравления в детском оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, носителями норовируса и стафилококка оказались сотрудники пищеблока лагеря.



«Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (подтверждено наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов на пищеблоке)», — говорится в сообщении.



Вспышка кишечной инфекции произошла в «Медной горке» 5 июля 2018 года. Несколько детей в тот же день было госпитализировано.

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