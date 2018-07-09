Новости дня

ЕВРАЗ НТМК провел экологический тур для жителей Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые пригласил жителей Нижнего Тагила на экологический тур по производству. Как сообщает пресс-служба компании, комбинат посетили депутаты городской думы, представители экологических и общественных организаций, промышленных предприятий, медицинских учреждений города.



Гости увидели новую домну № 7, конвертерный и колесобандажный цехи. Затем состоялась встреча с управляющим директором ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнаревым. Участники экскурсии поинтересовались экологической политикой предприятия, проектами по дальнейшей модернизации комбината.



«Одна из наших главных задач — дальнейшая модернизация коксохимического производства. В 2017 году мы запустили в эксплуатацию обновленную установку сухого тушения кокса, что позволит нам снизить валовые выбросы комбината на 20%. В ближайшее время закончим работы по выводу из эксплуатации участка получения дистиллированного нафталина на коксохимического производстве, и в результате снизим выбросы нафталина на 80%», — рассказал Алексей Кушнарев.



После мероприятия гости поделились впечатлениями от увиденного.



«Мне очень понравилась экскурсия, особенно впечатлил уровень производства на новой доменной печи: очень чисто, современно, очень хорошие условия труда для сотрудников. У персонала высокая квалификация, я сужу по начальникам цехов, по тому, как они рассказывали, насколько знают процесс и насколько влюблены в свое производство, — отметил депутат городской думы Владимир Антонов.



«Мы были удивлены, как в цехах чисто и безопасно. Я думаю, просто необходимо показывать тагильчанам производство, чтобы они понимали, как работают металлурги, какой непростой у них труд, какая есть продукция, какая техника на заводе. Всё это вызывает гордость», — сказала главный врач городской поликлиники № 4 Жанна Климова.



С 1988 года выбросы ЕВРАЗ НТМК в атмосферу упали в четыре раза. С 2000 года комбинат закрыл 20 экологически грязных объектов. С 2007 по 2017 год выбросы в атмосферу снизились на 24%, сброс сточный вод сократился на 16,6%. Доля переработки металлургических отходов и производства побочной продукции по итогам 2017 года составляет 123,7%. Переработка металлургических отходов комбината превышает объем их образования в 1,5 раза. Только за последние 5 лет затраты комбината на экологические проекты составили 6 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: