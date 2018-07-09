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Уровень инфляции в Свердловской области в июне 2018 года составил 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уровень инфляции в Свердловской области в июне 2018 года составил 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные Свердловскстата.



Как следует из детального разбора, за месяц самыми быстрыми темпами росли цены на непродовольственные товары (+0,6% в июне 2018 года). На продовольственные товары за указанный период (без учета алкогольной продукции) цены выросли на 0,1%, на алкогольную продукцию — на 0,3%.



В период январь-июнь 2018 года уровень инфляции составил 2% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.

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