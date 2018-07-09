Новости дня
Уровень инфляции в Свердловской области в июне 2018 года составил 0,3%
9 июль 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уровень инфляции в Свердловской области в июне 2018 года составил 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные Свердловскстата.
Как следует из детального разбора, за месяц самыми быстрыми темпами росли цены на непродовольственные товары (+0,6% в июне 2018 года). На продовольственные товары за указанный период (без учета алкогольной продукции) цены выросли на 0,1%, на алкогольную продукцию — на 0,3%.
В период январь-июнь 2018 года уровень инфляции составил 2% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.
Как следует из детального разбора, за месяц самыми быстрыми темпами росли цены на непродовольственные товары (+0,6% в июне 2018 года). На продовольственные товары за указанный период (без учета алкогольной продукции) цены выросли на 0,1%, на алкогольную продукцию — на 0,3%.
В период январь-июнь 2018 года уровень инфляции составил 2% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рост цен на потребительские товары в России с января по май 2014 года составил 4,2%
- За год потребительские цены в Свердловской области выросли на 6,4%
- В Свердловской области потребительские цены выросли на 0,7%
- За последний месяц цены на товары и услуги выросли на 0,8%
- Потребительские цены в Свердловской области в июне выросли на 0,5%