Кризис
Страховые компании попросили у Минфина РФ доступ к пенсионным накоплениям россиян
9 июль 2018 (12:13)
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо в Минфин РФ с предложением включить участников рынка в систему индивидуального пенсионного капитала, пишет газета «Ведомости».
По расчетам ВСС, включение в систему страховщиков создаст им те же условия работы, что и для негосударственных пенсионных фондов.
В случае принятия инициативы страховые компании получат право управлять пенсионными накоплениями граждан и составить конкуренцию НПФ.
По расчетам ВСС, включение в систему страховщиков создаст им те же условия работы, что и для негосударственных пенсионных фондов.
В случае принятия инициативы страховые компании получат право управлять пенсионными накоплениями граждан и составить конкуренцию НПФ.
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