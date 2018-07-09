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Росстат зафиксировал ускорение инфляции для граждан с наибольшими доходами
9 июль 2018 (11:42)
УрБК, Москва, 09.07.2018. Инфляция для населения с наименьшими доходами оказалась выше, чем для граждан с наибольшими, хотя обычно бывает наоборот, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росстата Александра Суринова.
«В расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги, тарифы на которые в первые пять месяцев года практически не изменились. В результате цены и тарифы на услуги для групп населения с наибольшими и наименьшими доходами в мае по сравнению с декабрем предыдущего года стали выше на 1,3% и 0,6% соответственно», ― рассказал Александр Суринов.
Он уточнил, что инфляция граждан с низкими доходами считается путем сопоставления величины прожиточного минимума (по сути, стоимость потребительской корзины бедных людей) на сегодняшний день с его вчерашней стоимостью. Такие замеры специалисты делают ежеквартально.
«В расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги, тарифы на которые в первые пять месяцев года практически не изменились. В результате цены и тарифы на услуги для групп населения с наибольшими и наименьшими доходами в мае по сравнению с декабрем предыдущего года стали выше на 1,3% и 0,6% соответственно», ― рассказал Александр Суринов.
Он уточнил, что инфляция граждан с низкими доходами считается путем сопоставления величины прожиточного минимума (по сути, стоимость потребительской корзины бедных людей) на сегодняшний день с его вчерашней стоимостью. Такие замеры специалисты делают ежеквартально.
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