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Страховые компании попросили у Минфина РФ доступ к пенсионным накоплениям россиян

9 июль 2018 (11:05)

УрБК, Москва, 09.07.2018. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо в Минфин РФ с предложением включить участников рынка в систему индивидуального пенсионного капитала, пишет газета «Ведомости».

По расчетам ВСС, включение в систему страховщиков создаст им те же условия работы, что и для негосударственных пенсионных фондов.

В случае принятия инициативы страховые компании получат право управлять пенсионными накоплениями граждан и составить конкуренцию НПФ.

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