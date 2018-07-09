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Сталеплавильному производству Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 85 лет

УрБК, Магнитогорск, 09.07.2018. Сталеплавильное производство Магнитогорского металлургического комбината отмечает юбилей — 85 лет. Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



«8 июля 1933 года первая мартеновская печь Магнитки выдала первую сталь. Это событие и положило начало сталеплавильному переделу ММК, внесшему неоценимый вклад не только в историю предприятия, но и вписавшему немало славных страниц в историю всей нашей страны», ― комментируют в ММК.



Сталь комбината использовали при строительстве во времена первых пятилеток, в снарядах и танках в годы войны, она помогала восстанавливать народное хозяйство в непростое послевоенное время. К концу 80-х годов на ММК работали три мартеновских цеха, в составе которых было 35 печей. Выплавка стали на Магнитке достигла 16 млн тонн.



В 1990 году вошел в строй кислородно-конвертерный цех ММК, открывший новую эпоху сталеплавильного производства комбината, связанную с отказом от мартенов и переходу к более современным металлургическим агрегатам.



Сегодня ККЦ ММК в составе трех большегрузных конвертеров с годовой производительностью свыше 10 млн тонн в год является самым мощным среди аналогичных цехов мира. 18 апреля прошлого года цех преодолел отметку в 200 млн тонн выплавленной стали.



Были выведены из эксплуатации мартеновские цехи № 2 и 3. Мартеновский цех № 1 стал электросталеплавильным — в 2006 году здесь вошли в строй две крупнейшие в России дуговые электропечи суммарной производительностью 4 млн тонн стали в год. Тогда же с пуском в электросталеплавильном цехе двух сортовых и слябовой МНЛЗ комбинат полностью ушел от разливки стали в изложницы, что позволило решить задачи уменьшения материальных и энергетических затрат, осуществить настоящий экологический прорыв. За 12 лет существования цеха здесь было выплавлено 31,5 млн тонн стали, из которых 21 млн тонн составила выплавка электростали.



Всего же сталеварами Магнитки за всю историю произведено свыше 800 млн тонн стали.

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