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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
9 июль 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Сегодня, 9 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, предупреждают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Днем 9 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей, Пермского края ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», ― сообщают в Гидрометцентре.
Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, ухудшение погоды ожидается в том числе и в Екатеринбурге. Спасатели рекомендуют в период действия штормового предупреждения ограничить пребывание на открытом воздухе и высоте, закрыть в помещениях окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не пытаться самим под ними укрываться, не пользоваться мобильными телефонами во время грозы, а также соблюдать другие меры предосторожности.
«Днем 9 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей, Пермского края ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», ― сообщают в Гидрометцентре.
Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, ухудшение погоды ожидается в том числе и в Екатеринбурге. Спасатели рекомендуют в период действия штормового предупреждения ограничить пребывание на открытом воздухе и высоте, закрыть в помещениях окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не пытаться самим под ними укрываться, не пользоваться мобильными телефонами во время грозы, а также соблюдать другие меры предосторожности.
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