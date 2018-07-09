Новости дня

В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Накануне в Екатеринбурге прошло торжественное открытие IX Международной промышленной выставки «Иннопром-2018». Церемония прошла в киноконцертном театре «Космос».



В этом году страной-партнером выставки стала Корея, темой мероприятия — «Цифровое производство». Самые большие иностранные делегации и национальные экспозиции в этом году, помимо Республики Корея, представляют Германия, Япония, Италия, Швейцария, Словакия, Франция, Чехия, Венгрия, Беларусь.



Деловая программа выставки стартует сегодня, 9 июля. Она включает в себя более 150 мероприятий. Выставка проработает до 12 июля 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: