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Группа ЧТПЗ примет участие в международной выставке «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Группа ЧТПЗ примет участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Компанию представят акционеры Андрей Комаров и Александр Федоров, а также управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.



В рамках выставки «Иннопром-2018» руководители компании планируют провести встречи с представителями государственной власти и бизнеса, подписать ряд некоммерческих соглашений о сотрудничестве в области образования, а также принять участие в деловой программе выставки. В частности, Алексей Дронов выступит на стратегической сессии «Экологическая безопасность производства как основа для международного сотрудничества».



Кроме того, на международной промышленной выставке компания презентует собственный стенд «Поколение ЧТПZ», выполненный в молодежном «цифровом» стиле с использованием современных графических элементов, спецэффектов и музыки.



Также в этом году Группа ЧТПЗ выступает партнером турнира INNOPROM GOLF CHALLENGE — статусного гольф-мероприятия, ставшего коммуникационной площадкой для высоких гостей выставки «Иннопром-2018» из кругов деловой и политической элиты России и зарубежных стран. Интерес к гольфу объединит на этом турнире ключевых участников выставки «Иннопром-2018»: представителей бизнеса, власти, культуры и спорта.

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