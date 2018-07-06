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Екатеринбург интересный: фестивали и форумы
6 июль 2018 (17:45)
Прошедшие в Екатеринбурге игры Чемпионата мира по футболу сыграли огромную роль для продвижения заявки города на проведение Всемирной выставки в 2025 году. Пожалуй, эти две недели оказались более эффективными, чем весь предыдущий год работы заявочного комитета. В Екатеринбург приехали несколько тысяч иностранцев — болельщиков и журналистов, которые безвозмездно рассказывали своим соотечественникам в соцсетях о нашем городе. Из их постов и рассказов местные жители и могут понять, что может стать визитной карточкой города в глазах иностранца.
Как уже отмечал УрБК, чемпионат мира еще раз зримо продемонстрировал простую истину: Екатеринбург сам по себе, со всем его конструктивизмом, остатками «горнозаводской цивилизации» и «русским колоритом» иностранным туристам не интересен совершенно. По части исторического наследия и памятников архитектуры город не может тягаться с «Золотым кольцом». Те туристы, которым нужна «широкая русская душа», сельские пейзажи» и прочие атрибуты этнотуризма из разряда «балалайка-лапти-кокошники», тоже вряд ли полетят на Урал, тем более что все вышеуказанное, причем весьма достойного качества, давно и продуктивно производится в ближнем и дальнем Подмосковье во вполне товарных количествах. Конечно, можно пытаться соревноваться с Ярославлем или Суздалем в деле воссоздания «русской старины», но очевидно, что победить в этом «беге назад, к истокам» Екатеринбургу будет очень и очень трудно.
Раньше мы думали, что иностранцев привлекает некоторая «русская самобытность» и «этника», то есть наше прошлое, мало интересное нам самим. Но оказалось, что это не так. Иностранным туристам интересно то же самое, что и нам. Современный горожанин из Екатеринбурга интересуется ровно тем же, что и житель Мюнхена, Лондона, Барселоны или Пекина.
Тот же Чемпионат мира по футболу показал, что привлечь иностранных гостей в Екатеринбург можно. Но сделать это способны только яркие, необычные события, которые будут интересны гостям нашего города сами по себе, вне контекста места их проведения. Таким образом, единственный путь развития туризма в Екатеринбурге — это событийный туризм, привлечение иностранных гостей на массовые культурные мероприятия, которые будут интересны и самим горожанам. Причем желательно, чтобы эти события были регулярными, повторяющимися и запланированными заранее.
Такие события в городе есть. Это и Биеннале современного искусства, и театральный фестиваль «Коляда-Plays», и Ural Music Night, и «Иннопром». Настоящим маяком для туристов может стать «Экспо-2025». Задачей развития туризма должно стать как раз увеличение их количества и продвижение проектов в мировом информационном пространстве.
К сожалению, на уровне областных властей понимания данной тенденции пока нет. Профильное министерство и Центр развития туризма продолжают по инерции развивать тему «этнотуризма» и «регионального туризма». Средства вкладываются в разного рода «народные промыслы» и прочие «кокошники». К сожалению, значительная часть из этих мероприятий оказывается невостребованной не то что среди иностранцев, но и у екатеринбуржцев.
Развитие событийного туризма в области идет по пути помощи разного рода «местечковым» мероприятиям более чем локального характера. Так, сайт правительства Свердловской области сообщает, что этим летом в области пройдет более 25 «событийных мероприятий в сфере туризма». Вот только большая часть из них носит «локальный» характер и эксплуатирует все ту же тему «исторического краеведения».
Так, среди указанных мероприятий названы традиционный XVII Уральский фестиваль сплава «Чусовая России-2018» в селе Чусовое Шалинского городского округа (что интересно, мероприятие пройдет в июле, когда Чусовая маловодна, и сплав по ней не представляет особого туристического интереса), VII международный турнир косарей в Артях, «Каменск-Уральский — колокольная столица» и фестиваль народной культуры «Туринская околица». Возможно, подобные фестивали важны для развития малых территорий и позволяют привлечь в Арти, Чусовое и Ирбит несколько сотен туристов из Екатеринбурга. Но массовый зарубежный туризм такими мероприятиями не развить.
Практика показывает, что мероприятия, организованные в рамках различных госпрограмм, на реализацию которых выделяют средства из бюджета, неинтересны туристам ни из соседних регионов, ни из других стран. В результате весь план по развитию туризма носит формальный характер: мероприятие есть, деньги потратили, а эффекта нет.
В то же время мы видим, как инициативы энтузиастов в разных сферах за несколько лет становятся важными событиями в жизни города. Некоторые из них отмечают и на федеральном уровне. В этом контексте чтобы действительно добиться притока туристов, местным и региональным властям в первую очередь стоит не создавать мероприятия для отчетов, а помогать организаторам мероприятий, которые вызывают интерес у горожан сами по себе. В этом случае поддержка из бюджета может вывести их на качественно новый уровень.
Об эффективности государственных и частных вложений можно судить по двум вполне сопоставимым по стоимости мероприятиям. Центр развития туризма Свердловской области потратил более 16 млн руб. на организацию «туристического пространства» на Плотнике. Во время чемпионата мира организованные по вполне традиционной схеме «лапти-самовары-ушанки» шатры стояли полупустыми, не привлекая внимания ни туристов, ни горожан.
В то же время организаторы проекта Ural Music Night получили на проведение своего мероприятия президентский грант в размере 10 млн руб. и финансовую помощь от Екатеринбурга через ЦК «Урал» в размере 2,6 млн руб. На эти деньги им удалось создать мероприятие как минимум регионального, если не федерального масштаба, с которым по массовости может поспорить разве что День города.
Именно такие массовые события в перспективе могут стать локомотивами в борьбе за внимание туристов. Но чтобы они заработали, в городе должны продолжить работу энтузиасты-вдохновители, а местные власти как минимум не должны им мешать, в идеале — помогать, создавая благоприятную инфраструктуру.
Как уже отмечал УрБК, чемпионат мира еще раз зримо продемонстрировал простую истину: Екатеринбург сам по себе, со всем его конструктивизмом, остатками «горнозаводской цивилизации» и «русским колоритом» иностранным туристам не интересен совершенно. По части исторического наследия и памятников архитектуры город не может тягаться с «Золотым кольцом». Те туристы, которым нужна «широкая русская душа», сельские пейзажи» и прочие атрибуты этнотуризма из разряда «балалайка-лапти-кокошники», тоже вряд ли полетят на Урал, тем более что все вышеуказанное, причем весьма достойного качества, давно и продуктивно производится в ближнем и дальнем Подмосковье во вполне товарных количествах. Конечно, можно пытаться соревноваться с Ярославлем или Суздалем в деле воссоздания «русской старины», но очевидно, что победить в этом «беге назад, к истокам» Екатеринбургу будет очень и очень трудно.
Раньше мы думали, что иностранцев привлекает некоторая «русская самобытность» и «этника», то есть наше прошлое, мало интересное нам самим. Но оказалось, что это не так. Иностранным туристам интересно то же самое, что и нам. Современный горожанин из Екатеринбурга интересуется ровно тем же, что и житель Мюнхена, Лондона, Барселоны или Пекина.
Тот же Чемпионат мира по футболу показал, что привлечь иностранных гостей в Екатеринбург можно. Но сделать это способны только яркие, необычные события, которые будут интересны гостям нашего города сами по себе, вне контекста места их проведения. Таким образом, единственный путь развития туризма в Екатеринбурге — это событийный туризм, привлечение иностранных гостей на массовые культурные мероприятия, которые будут интересны и самим горожанам. Причем желательно, чтобы эти события были регулярными, повторяющимися и запланированными заранее.
Такие события в городе есть. Это и Биеннале современного искусства, и театральный фестиваль «Коляда-Plays», и Ural Music Night, и «Иннопром». Настоящим маяком для туристов может стать «Экспо-2025». Задачей развития туризма должно стать как раз увеличение их количества и продвижение проектов в мировом информационном пространстве.
К сожалению, на уровне областных властей понимания данной тенденции пока нет. Профильное министерство и Центр развития туризма продолжают по инерции развивать тему «этнотуризма» и «регионального туризма». Средства вкладываются в разного рода «народные промыслы» и прочие «кокошники». К сожалению, значительная часть из этих мероприятий оказывается невостребованной не то что среди иностранцев, но и у екатеринбуржцев.
Развитие событийного туризма в области идет по пути помощи разного рода «местечковым» мероприятиям более чем локального характера. Так, сайт правительства Свердловской области сообщает, что этим летом в области пройдет более 25 «событийных мероприятий в сфере туризма». Вот только большая часть из них носит «локальный» характер и эксплуатирует все ту же тему «исторического краеведения».
Так, среди указанных мероприятий названы традиционный XVII Уральский фестиваль сплава «Чусовая России-2018» в селе Чусовое Шалинского городского округа (что интересно, мероприятие пройдет в июле, когда Чусовая маловодна, и сплав по ней не представляет особого туристического интереса), VII международный турнир косарей в Артях, «Каменск-Уральский — колокольная столица» и фестиваль народной культуры «Туринская околица». Возможно, подобные фестивали важны для развития малых территорий и позволяют привлечь в Арти, Чусовое и Ирбит несколько сотен туристов из Екатеринбурга. Но массовый зарубежный туризм такими мероприятиями не развить.
Практика показывает, что мероприятия, организованные в рамках различных госпрограмм, на реализацию которых выделяют средства из бюджета, неинтересны туристам ни из соседних регионов, ни из других стран. В результате весь план по развитию туризма носит формальный характер: мероприятие есть, деньги потратили, а эффекта нет.
В то же время мы видим, как инициативы энтузиастов в разных сферах за несколько лет становятся важными событиями в жизни города. Некоторые из них отмечают и на федеральном уровне. В этом контексте чтобы действительно добиться притока туристов, местным и региональным властям в первую очередь стоит не создавать мероприятия для отчетов, а помогать организаторам мероприятий, которые вызывают интерес у горожан сами по себе. В этом случае поддержка из бюджета может вывести их на качественно новый уровень.
Об эффективности государственных и частных вложений можно судить по двум вполне сопоставимым по стоимости мероприятиям. Центр развития туризма Свердловской области потратил более 16 млн руб. на организацию «туристического пространства» на Плотнике. Во время чемпионата мира организованные по вполне традиционной схеме «лапти-самовары-ушанки» шатры стояли полупустыми, не привлекая внимания ни туристов, ни горожан.
В то же время организаторы проекта Ural Music Night получили на проведение своего мероприятия президентский грант в размере 10 млн руб. и финансовую помощь от Екатеринбурга через ЦК «Урал» в размере 2,6 млн руб. На эти деньги им удалось создать мероприятие как минимум регионального, если не федерального масштаба, с которым по массовости может поспорить разве что День города.
Именно такие массовые события в перспективе могут стать локомотивами в борьбе за внимание туристов. Но чтобы они заработали, в городе должны продолжить работу энтузиасты-вдохновители, а местные власти как минимум не должны им мешать, в идеале — помогать, создавая благоприятную инфраструктуру.
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