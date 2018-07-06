Кризис

Ассоциация российских банков заявила о проблемах при снижении ставки ипотеки за счет маткапитала

Ипотечные заемщики, использующие материнский капитал при выплате кредита, столкнулись с проблемами при попытке снизить ставку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ) к мэру Москвы Сергею Собянину.



Дело в том, что при оплате ипотеки средствами из маткапитала или рефинансировании ставки супруга и дети заемщика должны быть наделены равными долями в квартире.



Оформление доли в заложенной квартире возможно только при участии органов опеки и попечительства. Одновременно с этим банк лишается обеспечительной части кредита и вынужден поднимать ставку по кредиту.

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