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В суд поступил иск о взыскании с «Уральского выставочного центра» более 4 млн рублей
6 июль 2018 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» подало иск к АО «Уральский выставочный центр». Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Истец требует взыскать с ответчика 4 млн 296 тыс. руб. Первое рассмотрение заявления назначено на 31 июля 2017 года.
Ранее Центр развития туризма Свердловской области предъявил штрафные санкции к АО «Уральский выставочный центр» из-за многочисленных нарушений условий контракта по организации экспозиции в Историческом сквере Екатеринбурга. Согласно требованию об уплате неустойки, сумма штрафа составляет 800 тыс. руб.
Истец требует взыскать с ответчика 4 млн 296 тыс. руб. Первое рассмотрение заявления назначено на 31 июля 2017 года.
Ранее Центр развития туризма Свердловской области предъявил штрафные санкции к АО «Уральский выставочный центр» из-за многочисленных нарушений условий контракта по организации экспозиции в Историческом сквере Екатеринбурга. Согласно требованию об уплате неустойки, сумма штрафа составляет 800 тыс. руб.
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