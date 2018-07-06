ЦБ пообещал выпустить монету в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Изображение из твиттера Банка России

УрБК, Москва, 06.07.2018. Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу. Об этом регулятор сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!», — говорится в сообщении, где прикреплен примерный эскиз монеты.