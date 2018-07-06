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ЦБ пообещал выпустить монету в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018
6 июль 2018 (17:10)
УрБК, Москва, 06.07.2018. Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу. Об этом регулятор сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!», — говорится в сообщении, где прикреплен примерный эскиз монеты.
Изображение из твиттера Банка России
«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!», — говорится в сообщении, где прикреплен примерный эскиз монеты.
Изображение из твиттера Банка России
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