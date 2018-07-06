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В Испании находятся почти 1,5 тыс. российских туристов «Натали Турс»

УрБК, Москва, 06.07.2018. Порядка 1,5 тыс. российских туристов находятся сейчас в Испании по пакетам «Натали Турс». Ожидается, что в течение двух недель они вернутся домой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве Испании.



По его словам, сегодня, 5 июля 2018 года, посол Испании в России Игнасио Ибаньес встретился с главой Ростуризма Олегом Сафоновым.



«В ходе встречи, российские официальные лица подтвердили, что Ростуризм внимательно следит за ситуацией вокруг туроператора «Натали Турс». Согласно данным от туроператора, подтвержденных и Ростуризмом, 1 478 российских туристов в настоящий момент находятся в Испании по пакетам «Натали Турс». Ожидается, что они вернутся в Россию в течение ближайших двух недель чартерными и регулярными рейсами», — сказал собеседник агентства.



По его словам, никаких форс-мажорных ситуаций с российскими туристами в Испании не было.



«На встрече обе стороны договорились продолжать контакты, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем обеспечить безопасность путешественников. Посол на встрече подчеркнул, что обе стороны будут работать над тем, чтобы минимизировать последствия, которые кризис может оказать на российских туристов в Испании», — добавил источник.



Напомним, 30 июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.



При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.

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