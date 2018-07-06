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Volkswagen отозвал из России более 1 тысячи автомобилей Teramont

УрБК, Москва, 06.07.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус», представляющее в России интересы официального производителя, заявило об отзыве 1 тыс. автомобилей марки Volkswagen Teramont. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, проданных в 2018 году. Причиной отзыва стало неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации.



Производитель предупредил, что если детское кресло на среднем ряду установить неправильно, то можно перекрыть замки на ремнях безопасности на соседних сидениях. Ремонтные работы для устранения неисправности будут проведены бесплатно.

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