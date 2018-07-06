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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 06.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные, 7-8 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 13,88 коп., до 63,12 руб., евро — на 6,13 коп., до 73,9 руб.

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