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Обанкроченный «Ураэлектромонтаж» выплатил своим сотрудникам долги по зарплате в размере 15 млн рублей
6 июль 2018 (14:57)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Обанкроченное в августе 2017 года ОАО «Ураэлектромонтаж» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате в размере 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки, которую проводили сотрудники надзорного ведомства, было установлено, что предприятие не выплачивало с июля 2016 года 184 своим сотрудникам зарплату. Долг организации составил более 13 млн руб.
После вмешательства прокуратуры в период с марта 2017 года по октябрь 2017 года задолженность по заработной плате работникам филиалов компании, расположенных в Свердловской области, погашена в полном объеме. В ходе конкурсного производства арбитражный управляющий выплатил более 18 млн руб.
По состоянию на июнь 2018 года задолженность по заработной плате перед 103 работникам ОАО «Уралэлектромонтаж» составляла более 15 млн руб. В июле 2018 года она погашена арбитражным управляющим в полном объеме.
В ходе проверки, которую проводили сотрудники надзорного ведомства, было установлено, что предприятие не выплачивало с июля 2016 года 184 своим сотрудникам зарплату. Долг организации составил более 13 млн руб.
После вмешательства прокуратуры в период с марта 2017 года по октябрь 2017 года задолженность по заработной плате работникам филиалов компании, расположенных в Свердловской области, погашена в полном объеме. В ходе конкурсного производства арбитражный управляющий выплатил более 18 млн руб.
По состоянию на июнь 2018 года задолженность по заработной плате перед 103 работникам ОАО «Уралэлектромонтаж» составляла более 15 млн руб. В июле 2018 года она погашена арбитражным управляющим в полном объеме.
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