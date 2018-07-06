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Виктор Маслаков выдвинулся в кандидаты на пост главы Екатеринбурга

6 июль 2018 (14:38)

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Маслаков выдвинулся в кандидаты на пост главы Екатеринбурга.

Напомним, срок подачи заявок на участие в выборах главы города официально завершается сегодня. В настоящее время он насчитывает 18 кандидатов.

Виктор Викторович Маслаков родился в 1969 году в Свердловске. В 1991 году окончил Уральский государственный университет им. М. Горького. Доктор экономических наук.

В 2005-2010 годы В. Маслаков являлся генеральным директором, председателем совета директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» (с 2013 года его правопреемником является ГК «КОРТРОС»), стоял у истоков создания района Академический в Екатеринбурге.

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