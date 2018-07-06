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В Екатеринбурге в ходе опрессовок обратных магистральных трубопроводов выявили 61 повреждение
6 июль 2018 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В Екатеринбурге проведены локальные гидравлические испытания (опрессовки) 173 км (82%) обратных магистральных трубопроводов диаметром от 500 до 1 000 мм. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Локальные испытания провели с помощью передвижных установок. Выявлено 61 повреждение, 41 из них устранено. На данный момент идет устранение оставшихся повреждений.
Кроме того, в Екатеринбурге локальные гидравлические испытания прошли 82 км распределительных сетей, более 60% (1 390 км) квартальных сетей и трубопроводов от котельных. Выявлено 233 повреждение, 118 из них устранено, на остальных ведутся ремонтные работы.
Как отмечают в ЕТК, в сравнении с прошлым годом повреждаемость снизилась на 14%.
Всего за лето специалистам предстоит проверить на прочность и плотность 3,2 тыс. км квартальных, распределительных и магистральных трубопроводов. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 2,6 млрд руб.
Локальные испытания провели с помощью передвижных установок. Выявлено 61 повреждение, 41 из них устранено. На данный момент идет устранение оставшихся повреждений.
Кроме того, в Екатеринбурге локальные гидравлические испытания прошли 82 км распределительных сетей, более 60% (1 390 км) квартальных сетей и трубопроводов от котельных. Выявлено 233 повреждение, 118 из них устранено, на остальных ведутся ремонтные работы.
Как отмечают в ЕТК, в сравнении с прошлым годом повреждаемость снизилась на 14%.
Всего за лето специалистам предстоит проверить на прочность и плотность 3,2 тыс. км квартальных, распределительных и магистральных трубопроводов. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 2,6 млрд руб.
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