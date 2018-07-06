Новости дня
В I полугодии импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья вырос на 14,7%
6 июль 2018 (13:33)
УрБК, Москва, 06.07.2018. В I полугодии 2018 года импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 103 млрд 237 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 14,7», — указано в сообщении.
В июне 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18 млрд 871 млн долл. США и по сравнению с маем текущего года увеличился на 3,6%. К июню 2017 года показатель вырос на 5,6%.
«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 103 млрд 237 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 14,7», — указано в сообщении.
В июне 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18 млрд 871 млн долл. США и по сравнению с маем текущего года увеличился на 3,6%. К июню 2017 года показатель вырос на 5,6%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В январе-августе 2016 года импорт товаров в Россию из дальнего зарубежья сократился на 3,5%
- В I квартале импорт товаров из стран дальнего зарубежья снизился на 35,6%
- В январе-ноябре 2013 года импорт в Россию товаров из дальнего зарубежья вырос на 1,3%
- В январе 2012 года импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья вырос на 26%
- В 2011 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 34,6%