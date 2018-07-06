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В I полугодии импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья вырос на 14,7%

УрБК, Москва, 06.07.2018. В I полугодии 2018 года импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).



«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 103 млрд 237 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 14,7», — указано в сообщении.



В июне 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18 млрд 871 млн долл. США и по сравнению с маем текущего года увеличился на 3,6%. К июню 2017 года показатель вырос на 5,6%.

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