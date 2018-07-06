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Суд взыскал с автодилера «Урал БЭСТ-Инвест» 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta
6 июль 2018 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Свердловский облсуд взыскал с автодилера ООО «Урал БЭСТ-Инвест» 1,2 млн руб. за продажу жительнице Екатеринбурга неисправного автомобиля LADA Vesta. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Иномарка была приобретена екатеринбурженкой в кредит за 698,9 тыс. руб. Сразу после покупки обнаружились недостатки в работе агрегатов автомобиля. В мае 2017 года клиент автодилера обратилась к нему с претензией. Гарантийное обслуживание не помогло исправить дефекты, и автовладелец потребовала расторгнуть договор купли-продажи.
Дилер признал требования обоснованными, но так их и не исполнил. Тогда женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с компании более 3 млн руб. Из них 709 тыс. 340 руб. — стоимость автомобиля, 2,1 млн руб. — неустойка, 68 тыс. руб. — страховая премия по договору КАСКО, а также 105,3 тыс. руб. в виде процентов по кредиту.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга иск был оставлен без удовлетворения. В первой инстанции указали, что истец не предъявила ответчику автомобиль для проверки. Автовладелец обжаловала данное решение в Свердловском облсуде.
«Судебная коллегия пришла к выводу, что потребитель вправе была отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы, поскольку такое требование было заявлено в течение пятнадцати дней с момента передачи товара потребителю», — говорится в сообщении.
В результате решение первой инстанции было отменено, но размер взыскиваемой суммы был снижен до 1 млн 219 тыс. руб. За стоимость автомобиля — 698,9 тыс. руб., страховую премию — 68 тыс. руб., проценты за пользование кредитом — 105,3 тыс. руб., неустойку — 70 тыс. руб., а также штраф в размере 200 тыс. руб.
Иномарка была приобретена екатеринбурженкой в кредит за 698,9 тыс. руб. Сразу после покупки обнаружились недостатки в работе агрегатов автомобиля. В мае 2017 года клиент автодилера обратилась к нему с претензией. Гарантийное обслуживание не помогло исправить дефекты, и автовладелец потребовала расторгнуть договор купли-продажи.
Дилер признал требования обоснованными, но так их и не исполнил. Тогда женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с компании более 3 млн руб. Из них 709 тыс. 340 руб. — стоимость автомобиля, 2,1 млн руб. — неустойка, 68 тыс. руб. — страховая премия по договору КАСКО, а также 105,3 тыс. руб. в виде процентов по кредиту.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга иск был оставлен без удовлетворения. В первой инстанции указали, что истец не предъявила ответчику автомобиль для проверки. Автовладелец обжаловала данное решение в Свердловском облсуде.
«Судебная коллегия пришла к выводу, что потребитель вправе была отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы, поскольку такое требование было заявлено в течение пятнадцати дней с момента передачи товара потребителю», — говорится в сообщении.
В результате решение первой инстанции было отменено, но размер взыскиваемой суммы был снижен до 1 млн 219 тыс. руб. За стоимость автомобиля — 698,9 тыс. руб., страховую премию — 68 тыс. руб., проценты за пользование кредитом — 105,3 тыс. руб., неустойку — 70 тыс. руб., а также штраф в размере 200 тыс. руб.
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