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В 25 жилых домах Екатеринбурга на пять дней отключат газ из-за ремонта газопровода

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В Екатеринбурге с 09.00 9 июля до 17.00 13 июля АО «Екатеринбурггаз» отключит от газоснабжения 25 жилых домов. Об этом сообщается на сайте УК «Стандарт».



Причиной отключения является необходимость проведения ремонтных работ на газопроводе, говорится в сообщении.



Под ограничение попадают следующие адреса: ул. Волгоградская, 29, 31/1, 31/3, 35, 37, 39, 41, 45; ул. Амундсена, 55/1, 55/2, 59, 61, 69, 71, 73; ул. Московская, 212/1, 214/1, 214/2; ул. Д. Уральского, 6а, 7, 9; ул. А. Постовского, 12, 12а, 16, 16а.

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