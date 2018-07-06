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Сумма задолженности «Натали Турс» перед туристами оценивается в 15 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Туроператор «Натали Турс» продал около 10 тыс. туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долл. США. Гарантий в 150,5 млн руб. не хватит для выплат всем клиентам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



«По предварительным данным главы компании Владимира Воробьева, которые он сообщил ассоциации «Турпомощь», компания продала до 10 тыс. туров на общую сумму порядка 15 млн долларов США. Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн руб. и фонд персональной ответственности в размере 6 млн руб. на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — рассказала она.



И. Тюрина напомнила, что для того, чтобы туристы могли получить компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить об остановке деятельности.



«Но Воробьев на заседании наблюдательного совета «Турпомощи» снова подтвердил, что хочет продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть в следующем году. Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации. Согласятся на «гарантийные обязательства» — возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся — получат гораздо меньше, чем заплатили», — подчеркивает она.



По данным РСТ, юридическая сила, а также реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена.



«Наши юристы считают, что у предложенного туроператором варианта нет перспектив, и лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат — в суд», — сказала И. Тюрина.



Напомним, 30 июня «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.



При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.

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