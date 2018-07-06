Кризис

Разница в доходах самых бедных и богатых россиян в 2017 году составила 15,3 раза

Разница между среднедушевым доходом самых бедных и самых богатых россиян сокращается второй год подряд, составив к концу 2017 года 15,3 раза. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель Росстата Александр Суринов.



По его словам, в 2015 году разница в доходах составляла 15,7 раза, в 2016 году — 15,5 раза.



Александр Суринов добавил, что к концу 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в день составляла в России 13,2%.

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