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В Свердловской области хищения бюджетных средств в основном связаны со злоупотреблениями чиновников

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Анализ оперативной обстановки на Среднем Урале свидетельствует о том, что основными видами преступлений, связанных с освоением и хищением бюджетных средств, является злоупотребление со стороны должностных лиц. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Объектом посягательств зачастую становятся всевозможные пособия и компенсации. Только с начала текущего года сотрудниками полиции выявлены 60 таких преступлений, в суды направлены 35 уголовных дел.



По мнению вице-президента Уральской торгово-промышленной палаты Светланы Окуловой, коррупционные риски могут проявляться в сфере выполненных работ, когда заказчик намеренно затягивает временные условия контрактов, надеясь, что исполнитель сам предложит вознаграждение.



«Мы видим предвзятость и избыточные требования заказчика при приемке работ. Недостаточная квалификация и отсутствие профильных специалистов у заказчиков влечет за собой несоответствия. Техническое задание неграмотно формулируется, как следствие, выполненные работы не соответствуют предъявляемым требованиям, так как сделаны лучше, чем это требуется», — отмечает эксперт.

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