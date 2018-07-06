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На крейсере «Аврора» освятили православный храм
6 июль 2018 (11:15)
На крейсере «Аврора», считающийся символов Октябрьского переворота в 1917 году, освятили православный храм, сообщает РИА Новости.
«На крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году», — говорится в сообщении.
Храм, восстановленный по архивным фотографиям и чертежам, расположен в центральной части корабля над световым люком. Иконы размещены на раздвижном иконостасе.
«Также установлены предметы церковной утвари и необходимые принадлежности. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии», — отметили в пресс-службе.
Бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.
«На крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году», — говорится в сообщении.
Храм, восстановленный по архивным фотографиям и чертежам, расположен в центральной части корабля над световым люком. Иконы размещены на раздвижном иконостасе.
«Также установлены предметы церковной утвари и необходимые принадлежности. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии», — отметили в пресс-службе.
Бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.
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