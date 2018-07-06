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В Таиланде при спасении застрявших в пещере детей погиб офицер

В Таиланде погиб 38-летний офицер ВМС Самарн Кунан, пытавшийся спасти детей, которые застряли в пещере, пишет «Российская газета».



Во время выполнения задания военнослужащий неожиданно потерял сознание. Попытки реанимировать дайвера не увенчались успехом. По предварительным данным, в акваланге закончился кислород.



Напомним, 23 июня сотрудники национального парка нашли возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Выяснилось, что 12 школьников в возрасте 11-16 лет и их 25-летний футбольный тренер провели 9 дней без еды в пещере, которая простирается почти на 10 км. Она имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где и смогли укрыться пропавшие. По словам пострадавших, они зашли в пещеру и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.



Сейчас спасатели снабжают ребят всем необходимым и готовят к эвакуации. Сложность заключается в том, что школьники не умеют плавать. Им предстоит выбраться на поверхность в дайверском снаряжении.

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