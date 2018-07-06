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На вооружении российской армии находятся почти 2 тысячи беспилотников
6 июль 2018 (11:14)
Российская армия располагает 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление начальника Управления строительства и развития системы применения БПЛА Гештаба генерал-майор Александра Новикова.
Он пояснил, что с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации.
По словам Новикова, с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов — в целом 140 тысяч часов.
«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-майор.
Кроме того, сказал он, беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий.
Новиков подчеркнул, что в ближайшее время число дронов в армии значительно увеличится, а их спектр задач расширится.
Он пояснил, что с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации.
По словам Новикова, с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов — в целом 140 тысяч часов.
«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-майор.
Кроме того, сказал он, беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных мероприятий.
Новиков подчеркнул, что в ближайшее время число дронов в армии значительно увеличится, а их спектр задач расширится.
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