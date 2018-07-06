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Банк России проведет семинары для предпринимателей в рамках «Иннопрома-2018»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В Екатеринбурге Банк России проведет обучающие семинары для представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.



Мероприятие пройдет 12 июля 2018 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018».



«Эксперты Банка России, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, Фонда развития предпринимательства, Московской Биржи, а также коммерческих банков, микрофинансовых и страховых организаций расскажут о преимуществах и «подводных камнях» таких инструментов развития своего дела, как государственная поддержка, лизинг, страхование рисков», — говорится в сообщении.



Также специалисты обсудят с предпринимателями вопросы взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса с банками и покупки валюты на бирже.

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