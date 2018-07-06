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По итогам I полугодия стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. По итогам I полугодия 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 1,7%. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, текущий уровень цен выше на 3%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Сегодня средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела УПН, составляет 68 тыс. 443 руб.



Стоимость квартир в первом поясе с начала года выросла на 2,2%, до 74 302 руб. за кв. м. Квартиры в районах второго пояса подорожали на 2,1% за шесть месяцев, до 62 145 руб. за кв. м., третьего пояса — на 1,8%, до 56 тыс. 842 руб. за кв. м. Самый значительный рост зафиксирован в центре (3,7%), здесь цена достигает 96 тыс. 984 руб. за кв. м. В отдаленных районах Екатеринбурга цены к началу года незначительно снизились: квадратный метр здесь стоит 47 тыс. 711 руб. Такая динамика, по мнению аналитиков, по самым дорогим и дешевым объектам объясняется изменениями количества объектов на рынке.



Среди различных типов объектов наибольший прирост у «спецпроектов» — на 2,7% с начала года. Теперь квадратный метр квартир в них стоит 78 тыс. 540 руб. С одинаковой корректировкой в 2% выросли в цене «хрущевки» и «брежневки», до 60 тыс. 490 руб. за кв. м. и 60 тыс. 066 руб. за кв. м. соответственно. Квартиры в девятиэтажных панельных домах 70-х поднялись в цене до 61 тыс. 865 руб. за кв. м. Существенная динамика (+2,1%) также наблюдалась у квартир «улучшенной планировки», которые в настоящее время выставляют в среднем по 63 тыс. 834 руб. за кв. м. Квартиры типа «пентагон» за полгода стали дороже на 1,6%. Девятиэтажные «брежневки» выставляют по 61 тыс. 627 руб. за кв. м. Ценовой спад наблюдается только у «полнометражек» — на 0,9%. Объекты «сталинской» постройки теперь продаются в среднем по 56 тыс. 937 руб. за кв. м.



Стоимость объектов с четырьмя и более комнатами с начала года выросла незначительно (на 0,5%), до 70 тыс. 370 руб. за кв. м. «Трешки» также несущественно выиграли в цене (0,9%). Показатель для них составляет сейчас 67 тыс. 313 руб. за кв. м. Однокомнатные объекты подорожали на 2,1%, до 72 тыс. 673 руб. за кв. м. Самая заметная корректировка в сегменте двухкомнатных квартир, которые стали дороже на 2,6%. За квадратный метр в них продавцы сегодня просят 67 тыс. 301 руб.



Комнаты стали дешевле на 2% и стоят в среднем 59 тыс. 179 руб. за кв. м. Жилье в пригороде Екатеринбурга, наоборот, теперь дороже на 3,1%. Средняя цена для таких объектов в конце мая достигла 51 тыс. 385 руб. за кв. м.



По количественным показателям рынок вторичного жилья находится во временном застое: сейчас выставляется на продажу около 8 тыс. 600 квартир, что на 6,3% меньше показателя перед новогодними праздниками (9 тыс. 150 объектов). Рост объемов рынка в ближайшее время не ожидается. Срок экспозиции составляет сейчас чуть больше 4 месяцев.

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