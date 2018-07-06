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Приставы арестовали 13 млн рублей на счетах компании «Водоканал» в Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Асбестовский районный отдел федеральной службы судебных приставов арестовал банковские счета должника «ЭнергосбыТ Плюс» — АО «Водоканал» (г. Асбест). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Потребителю запрещено распоряжаться суммой в 13 млн руб. до фактического исполнения судебного акта. Арест наложен на действующие и на вновь открытые счета.



Исполнительное производство о наложении арестов возбуждено на основании определения суда о принятии обеспечительных мер по ходатайству энергоснабжающей организации.



Ранее энергоснабжающая компания обратилась в суд с заявлением об обеспечении иска к неплательщику в пределах размера исковых требований — 13 млн руб. за поставленные в январе и феврале 2018 года ресурсы. После рассмотрения иска «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках исполнительного производства истребует арестованные деньги в счет оплаты долга за электроэнергию.



В июне должником погашены исполнительные листы на суммы 10,5 млн руб. (за июнь и июль 2017 года), 22,4 млн руб. (с октября 2015 по апрель 2016 года, август 2017-го). В результате общий долг ресурсоснабжающей организации уменьшился до 52 млн руб.: энергопотребление с августа 2017 по май 2018 года поставщиком воды не оплачено.

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