Новости дня
В Екатеринбурге на неделю перекроют движение по улице Титова
6 июль 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Сотрудники МУП «Водоканал» с 14 по 22 июля 2018 года будут ремонтировать коммуникации в районе дома № 33 по улице Титова. В связи с этим на этом участке закроют сквозное движение транспорта, говорится в сообщении на сайте администрации города.
«Чтобы миновать закрытый участок улицы Титова, автомобилистам и общественному автотранспорту придется объезжать его по соседним улицам Ферганской, Патриса Лумумбы, Санаторной, Агрономической, а также по переулку Ремесленному», — говорится в сообщении.
Полноценное транспортное сообщения по улице Титова возобновится в понедельник, 23 июля.
«Чтобы миновать закрытый участок улицы Титова, автомобилистам и общественному автотранспорту придется объезжать его по соседним улицам Ферганской, Патриса Лумумбы, Санаторной, Агрономической, а также по переулку Ремесленному», — говорится в сообщении.
Полноценное транспортное сообщения по улице Титова возобновится в понедельник, 23 июля.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге на неделю закроют для движения транспорта участок улицы Кобозева
- В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улиц Титова и Ферганской
- В Екатеринбурге 26 и 27 мая закроют движение трамваев по улице Титова
- В Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по улице Патриса Лумумбы
- Движение транспорта по улице Титова в Екатеринбурге в предстоящие дни будет закрыто