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В Екатеринбурге на неделю перекроют движение по улице Титова

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Сотрудники МУП «Водоканал» с 14 по 22 июля 2018 года будут ремонтировать коммуникации в районе дома № 33 по улице Титова. В связи с этим на этом участке закроют сквозное движение транспорта, говорится в сообщении на сайте администрации города.



«Чтобы миновать закрытый участок улицы Титова, автомобилистам и общественному автотранспорту придется объезжать его по соседним улицам Ферганской, Патриса Лумумбы, Санаторной, Агрономической, а также по переулку Ремесленному», — говорится в сообщении.



Полноценное транспортное сообщения по улице Титова возобновится в понедельник, 23 июля.

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