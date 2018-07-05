Новости дня

Глава ФАС РФ посоветовал основать резервный фонд для выплаты компенсаций туристам

УрБК, Москва, 05.07.2018. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев считает, что для помощи клиентам недобросовестных турфирм следует создать резервный фонд. Об этом сообщает «Интерфакс».



По мнению И. Артемьева, средства из фонда будут выплачиваться клиентам сразу при наступлении страхового случая.



«А потом можно разбираться с турфирмами в суде, вплоть до банкротства. Главное, чтобы люди не страдали», — полагает глава ФАС РФ.



В среду, 4 июля 2018 года, туроператор «Натали Турс» аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: