Новости дня
«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс из Челябинска в Харбин
5 июль 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. «Уральские авиалинии» открыли прямое сообщение между Челябинском и Харбином. 4 июля 2018 года авиакомпания выполнила первый рейс по этому маршруту почти с максимальной загрузкой.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, из Харбина совершили перелет более 140 пассажиров. Линия будет обслуживаться лайнерами Airbus A320, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом». Рейс будет выполняться регулярно по средам.
«Полетная программа в Китай — одно из приоритетных направлений развития авиакомпании. Авиаперевозчик регулярно открывает новые маршруты из регионов России для укрепления партнерских отношений с Китайской Народной Республикой и увеличения туристического потока», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, из Харбина совершили перелет более 140 пассажиров. Линия будет обслуживаться лайнерами Airbus A320, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом». Рейс будет выполняться регулярно по средам.
«Полетная программа в Китай — одно из приоритетных направлений развития авиакомпании. Авиаперевозчик регулярно открывает новые маршруты из регионов России для укрепления партнерских отношений с Китайской Народной Республикой и увеличения туристического потока», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Москва — Варшава
- «Уральские авиалинии» приступили к выполнению нового рейса из Новосибирска в Ордос
- «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс из Симферополя в Жуковский
- «Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс Новосибирск — Шанхай
- «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс в столицу Италии