Кризис
Пенсия депутата Госдумы на 2018 год составила 46,6 тыс. рублей
5 июль 2018 (17:42)
Госдума опубликовала на своем сайте информацию о размере зарплаты и пенсии депутата нижней палаты парламента.
Без учета подоходного налога размер ежемесячной зарплаты депутата составляет 388,5 тыс. руб. (после уплаты налога — 338 тыс. руб.).
Размер пенсии депутата, который отработал от одного до двух созывов, составляет 46 тыс. 626 руб., после более двух созывов — 63 тыс. 581 руб.
Без учета подоходного налога размер ежемесячной зарплаты депутата составляет 388,5 тыс. руб. (после уплаты налога — 338 тыс. руб.).
Размер пенсии депутата, который отработал от одного до двух созывов, составляет 46 тыс. 626 руб., после более двух созывов — 63 тыс. 581 руб.
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