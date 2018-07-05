Новости дня

Пенсия депутата Госдумы на 2018 год составила 46,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 05.07.2018. Госдума опубликовала на своем сайте информацию о размере зарплаты и пенсии депутата нижней палаты парламента.



Без учета подоходного налога размер ежемесячной зарплаты депутата составляет 388,5 тыс. руб. (после уплаты налога — 338 тыс. руб.).



Размер пенсии депутата, который отработал от одного до двух созывов, составляет 46 тыс. 626 руб., после более двух созывов — 63 тыс. 581 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: