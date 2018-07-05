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На Южном Урале объявили штормовое предупреждение

УрБК, Челябинск, 05.07.2018. По данным Челябинского Гидрометцентра, вечером 5 июля, ночью и днем 6 июля 2018 года в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач», — говорится в сообщении.

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