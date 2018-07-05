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В поселке Сосьва начальника почтового отделения наказали после суда о просроченных товарах

5 июль 2018 (17:05)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Начальника почтового отделения в поселке Сосьва привлекли к административной ответственности после суда о продаже просроченных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».

«Со всеми руководителями почтовых отделений Серовского почтамта проведен дополнительный инструктаж об обязанности системного и регулярного контроля за сроками хранения товаров и осуществлении своевременного возврата просроченной продукции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что начальник отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» п. Сосьва Рычкова С. В. была оштрафована на 20 тыс. руб. по решению Роспотребнадзора. В суде это решение было подтверждено.

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