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«МРСК Урала» не смогло добиться отмены штрафа от ФАС в размере 100 тыс. рублей
5 июль 2018 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о штрафе, наложенном на ОАО «МРСК Урала» в размере 100 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, компания была оштрафована за отсутствие обязательной для раскрытия информации. Антимонопольное ведомство назначило штраф в размере 200 тыс. руб.
Полагая, что указанное постановление является незаконным, общество обратилось в суд. При рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводам о доказанности факта нарушения обществом установленных стандартам и раскрытия информации порядка, способов и сроков опубликования информации, вместе с тем, усмотрел основания для применения положений ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, снизил размер назначенного административного штрафа до 100 тыс. руб. и признал постановление незаконным в соответствующей части», — говорится в сообщении.
Компания обжаловала и это решение, но судебная коллегия оставила постановление первой инстанции без изменений.
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, компания была оштрафована за отсутствие обязательной для раскрытия информации. Антимонопольное ведомство назначило штраф в размере 200 тыс. руб.
Полагая, что указанное постановление является незаконным, общество обратилось в суд. При рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводам о доказанности факта нарушения обществом установленных стандартам и раскрытия информации порядка, способов и сроков опубликования информации, вместе с тем, усмотрел основания для применения положений ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, снизил размер назначенного административного штрафа до 100 тыс. руб. и признал постановление незаконным в соответствующей части», — говорится в сообщении.
Компания обжаловала и это решение, но судебная коллегия оставила постановление первой инстанции без изменений.
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